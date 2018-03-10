Главными рисками для курса гривны в текущем году являются перспективы понижения учетной ставки, неопределенность с траншами МВФ, а также негативные тенденции на сырьевых рынках.

Об этом «Апостроф. Экономика» рассказали эксперты украинского финансового рынка, информирует svodka.net.

Так, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран главным риском для курса национальной валюты в марте считает крупные выплаты по суверенным обязательствам. Он напомнил, что в текущем месяце Украина должна выплатить порядка $1,5 млрд.

«Плюс мы не знаем, когда на рынке иссякнет поток долларов аграриев. То есть апрель может нести «сюрпризы», но они сейчас пока еще оцениваются как маловероятные», — добавил знаток.

На необходимость осуществления выплат в счет погашения ОВГЗ указал и финансовый знаток Алексей Кущ. По его словам, снижение процентной ставки НБУ может стимулировать нерезидентов выводить свои средства из страны, что, в свою очередь «окажет давление на курс гривны».

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При этом старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб главный риск для курса гривны видит в неопределенности с новыми траншами международного валютного фонда (МВФ).

«В частности, международные кредиторы недовольны темпами увеличения тарифов на газ и вопросом антикоррупционного суда», — отметил он.

В свою очередь старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин опасается негативных тенденций на глобальных рынках. В частности, речь идет о возможном выводе капитала, вложенного ОВГЗ.

«Эти горячие деньги как зашли, так и экстренно будут выходить, что сильно ударит по гривне, и она тогда обратно отлетит к 27 грн/$1», — заявил эксперт.

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