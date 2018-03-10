По данным нардепа от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука, Россия железной дорогой и автотранспортом продолжает снабжать боевиков на Донбассе боеприпасами и горючим. Тымчук: Оккупанты перестали допускать наблюдателей СММ ОБСЕ в район Старомарьевки и Новой Марьевки Фото: Дмитрий Тымчук / Facebook Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук."Для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 армейских корпусов за последний недельный период с территории России было доставлено 6 вагонов с боеприпасами (ж/д. станция Иловайск), в населенный пункт Дебальцево – до 10 грузовых автомобилей с боеприпасами, а также около 800 тонн горюче-смазочных материалов (ж/д. станция Ровеньки)", – написал он.Нардеп доавил, что "Информационное сопротивление" зафиксировало также перемещение бронетехники и самоходной артиллерии оккупантов в районе Донецка."По трассе Н-21 фиксировалась колонна (шесть единиц Т-72 и четыре единицы 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», один МТ-ЛБ и один БМП-1) в сторону Донецка. В том же направлении – колонна из четырех Уралов и двух ГАЗ-66 (с автоматическими 82-мм минометами типа 2Б9 «Василек»)", – сообщил он.Тымчук добавил, что северо–западнее и западнее населенного пункта Бойковское оккупанты активизировали оборудование батальонного района во втором эшелоне обороны."Обращает внимание тот факт, что в последнее время они перестали допускать наблюдателей СММ ОБСЕ в район Старомарьевки и Новой Марьевки. В Раздольном по направлению к Бойковскому фиксировалась колонна из 10-и Камазов и двух БТР-80. Очевидно, оккупационное командование собирается серьезно усилить этот участок", – подытожил он. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1486813951447255 Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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