|
Тымчук: За неделю с территории России было доставлено шесть вагонов с боеприпасами для боевиков
|
10.03.2018 16:18
|
По данным нардепа от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука, Россия
железной дорогой и автотранспортом продолжает снабжать боевиков на
Донбассе боеприпасами и горючим. Тымчук: Оккупанты перестали
допускать наблюдателей СММ ОБСЕ в район Старомарьевки и Новой
Марьевки Фото: Дмитрий Тымчук / Facebook Об
этом сообщил в Facebook народный депутат от "Народного
фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий
Тымчук."Для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2
армейских корпусов за последний недельный период с территории
России было доставлено 6 вагонов с боеприпасами (ж/д. станция
Иловайск), в населенный пункт Дебальцево – до 10 грузовых
автомобилей с боеприпасами, а также около 800 тонн горюче-смазочных
материалов (ж/д. станция Ровеньки)", – написал он.Нардеп доавил,
что "Информационное сопротивление" зафиксировало также перемещение
бронетехники и самоходной артиллерии оккупантов в районе
Донецка."По трассе Н-21 фиксировалась колонна (шесть единиц Т-72 и
четыре единицы 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», один МТ-ЛБ и один БМП-1)
в сторону Донецка. В том же направлении – колонна из четырех Уралов
и двух ГАЗ-66 (с автоматическими 82-мм минометами типа 2Б9
«Василек»)", – сообщил он.Тымчук добавил, что северо–западнее и
западнее населенного пункта Бойковское оккупанты активизировали
оборудование батальонного района во втором эшелоне
обороны."Обращает внимание тот факт, что в последнее время они
перестали допускать наблюдателей СММ ОБСЕ в район Старомарьевки и
Новой Марьевки. В Раздольном по направлению к Бойковскому
фиксировалась колонна из 10-и Камазов и двух БТР-80. Очевидно,
оккупационное командование собирается серьезно усилить этот
участок", – подытожил он.
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1486813951447255
Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира