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Сеть взбудоражила «женщина-весна» в метро
10.03.2018 16:20
Сеть взбудоражила «женщина-весна» в метро По теме:

В метро Харькова замечена пассажирка, одетая в оригинальный костюм в цветах.

Фотографию опубликовал пиар-специалист в сфере шоу-бизнеса Юрий Левченко на странице в Facebook, передает .

"Девушка, девушка, юная весна, откуда приходит никто не знает. Кажись, она едет к нам на метро! Еще пару остановок!" - подписал он снимок.

Пользователи с юмором отреагировали на наряд женщины.

"У человека может быть уже весна не только в душе", "Хочу сумку в ромашках", "На "Модный приговор" или красную дорожку", "Женщина-весна", - прокомментировали они.







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