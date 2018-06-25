Как сообщает "Думская", взрыв произошел в момент, когда директор
фирмы "Самсон" Андрей Бабенко заходил домой. По предварительным
данным он получил ранение ног. Когда бизнесмен заходил домой,
сработало взрывное устройство Фото: dumskaya.net По словам
очевидцев, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля
с ирландскими номерами. Взрыв прогремел 24 июня около
23.40."Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном
"Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона"
заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало
взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали.
Предварительно, директор охранной фирмы получил ранение ног", –
говорится в сообщении.Пострадавшего госпитализировали. На
месте происшествия работают полицейские и нацгвардейцы,
которые оцепили место взрыва.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира