Как сообщает "Думская", взрыв произошел в момент, когда директор фирмы "Самсон" Андрей Бабенко заходил домой. По предварительным данным он получил ранение ног. Когда бизнесмен заходил домой, сработало взрывное устройство Фото: dumskaya.net По словам очевидцев, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами. Взрыв прогремел 24 июня около 23.40."Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранение ног", – говорится в сообщении.Пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия работают полицейские и нацгвардейцы, которые оцепили место взрыва. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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