Президент Россиийской Федерации Владимир Путин считает, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда несет пургу. Об этом российский руководитель заявил в интервью NBC, пишет Корреспондент.

"Вот, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - рассказал Путин.

При этом, по словам Путина, он не комментирует работу своей администрации, так как их там более 2 тысяч человек.

Президент также подчеркнул, что у него "есть своя работа".

Как сообщал svodka.net ранее, президент России Владимир Путин признался, что размышляет о том, кто станет его преемником с 2000 года.

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