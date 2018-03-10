Политолог Тарас Березовец считает, что сближение Украины с НАТО – следствие заявления президента России Владимира Путина о новых видах российского оружия.

резидент России Владимир Путин сделал больше всех для вступления Украины в НАТО. Такое мнение высказал в Facebook директор программы «Национальная безопасность и оборона» Украинского института будущего, политолог Тарас Березовец, информирует svodka.net.

«Получение Украиной статуса страны-аспиранта НАТО – это ответ США на путинские игрища, в том числе компьютерно-мультипликационные презентации. Во время последнего выступления Путин патетически воскликнул: «Мы призывали вас услышать нас. Так услышьте же теперь!» Приходится признать, что он своего добился. Его услышали и самым болезненным для Кремля способом. Самые большие фобии Москвы начинают сбываться», – отметил он.

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