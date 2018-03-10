Если все этапы испытаний будут успешно завершены, с 2020 года Львовский авиаремонтный завод может начать серийную модернизацию истребителя МиГ-29, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Во Львове готовят к серийному производству модернизированные МиГ-29 Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook "Если все этапы испытаний будут успешно завершены, то в 2020 году Львовский завод сможет начать серийную модернизацию модели по варианту МУ2", – сообщили в ВСУ.МиГ-29 начали серийно выпускать в начале 80-х годов. После развала СССР Украина получила более сотни истребителей этой модели. По мнению некоторых военных специалистов, конструктивно самолет имеет ресурс для использования его еще на протяжении нескольких десятков лет, а капитальный ремонт и комплексная модернизация позволят повысить его военный потенциал.На данный момент ВСУ используют модель под названием МиГ-29 МУ1.Второе поколение модернизации истребителя даст возможность использовать МиГ-29 как многоцелевой истребитель с возможностью боевого применения по наземным целям. Для этого на него установят ракетно-бомбовое вооружение с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР, которые должны обеспечить точное поражения наземных целей.На самолет также установят аппаратуру, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах, и модернизированную систему управления вооружением.Кроме того, на МУ2 установят систему аудио- и видеорегистрации, которая позволит оценить эффективность работы пилота. Всего истребитель второго поколения получит около 10 усовершенствованных приборов авионики и другого оборудования.В начале 2019-го во Львове планируют начать государственные испытания модернизированного МиГ, характеристики которого будут наиболее приближены к параметрам "истребителей 4+ поколения". Завод готов ежегодно выпускать для украинских Вооруженных сил не менее десяти обновленных машин.Отмечается, что уже второй год подряд львовское предприятие функционирует без поставок компонентов из страны-агрессора. https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2124675931143809 С началом российской агрессии Украина, стабильно входившая в десятку лидеров по экспорту оружия в мире, столкнулась с необходимостью тотального перевооружения собственной армии, оснащение которой досталось в наследство от советских времен. "ГОРДОН" отобрал несколько новых образцов продукции украинского оборонпрома, которые уже выполняют свою работу на фронте либо могут поступить на вооружение в перспективе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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