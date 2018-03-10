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На Львовском заводе планируют в 2018 году завершить разработку модернизированного истребителя МиГ-29
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10.03.2018 16:26
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Если все этапы испытаний будут успешно завершены, с 2020 года
Львовский авиаремонтный завод может начать серийную модернизацию
истребителя МиГ-29, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Во Львове готовят к
серийному производству модернизированные МиГ-29 Фото: Командування
Повітряних Сил ЗСУ / Facebook "Если все этапы испытаний будут
успешно завершены, то в 2020 году Львовский завод сможет начать
серийную модернизацию модели по варианту МУ2", – сообщили в
ВСУ.МиГ-29 начали серийно выпускать в начале 80-х годов. После
развала СССР Украина получила более сотни истребителей этой модели.
По мнению некоторых военных специалистов, конструктивно самолет
имеет ресурс для использования его еще на протяжении нескольких
десятков лет, а капитальный ремонт и комплексная модернизация
позволят повысить его военный потенциал.На данный момент ВСУ
используют модель под названием МиГ-29 МУ1.Второе поколение
модернизации истребителя даст возможность использовать МиГ-29 как
многоцелевой истребитель с возможностью боевого применения по
наземным целям. Для этого на него установят ракетно-бомбовое
вооружение с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и
КАБ-500КР, которые должны обеспечить точное поражения наземных
целей.На самолет также установят аппаратуру, которая позволит в
автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и
выполнять полеты на международных трассах, и модернизированную
систему управления вооружением.Кроме того, на МУ2 установят систему
аудио- и видеорегистрации, которая позволит оценить эффективность
работы пилота. Всего истребитель второго поколения получит около 10
усовершенствованных приборов авионики и другого оборудования.В
начале 2019-го во Львове планируют начать государственные испытания
модернизированного МиГ, характеристики которого будут наиболее
приближены к параметрам "истребителей 4+ поколения". Завод готов
ежегодно выпускать для украинских Вооруженных сил не менее десяти
обновленных машин.Отмечается, что уже второй год подряд львовское
предприятие функционирует без поставок компонентов из
страны-агрессора.
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2124675931143809
С началом российской агрессии Украина, стабильно входившая в
десятку лидеров по экспорту оружия в мире, столкнулась с
необходимостью тотального перевооружения собственной армии,
оснащение которой досталось в наследство от советских времен.
"ГОРДОН" отобрал несколько новых образцов продукции украинского
оборонпрома, которые уже выполняют свою работу на фронте либо могут
поступить на вооружение в перспективе.
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