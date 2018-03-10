Голосование нового главу правительства откладывается на неопределенный срок

Спикер парламента Каталонии Рожер торренте сообщил, что голосование за нового главу правительства откладывается на неопределенный срок. В то же время сепаратистские партии автономии заявили, что планируют обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека, - сообщает Reuters.

Решение было принято после того, как главный суд Испании оставил в тюрьме каталонского лидера Жорди Санчеса, кандидатуру которого недавно официально выдвинули на пост главы правительства автономии.

Санчес находится под стражей с октября по обвинению в сепаратизме.

Напомним, в начале марта прежний глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что отказывается участвовать в выборах президента Женералитата Каталонии, и выдвинул на эту должность задержанного руководителя общественной организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса.

Как известно, парламент Каталонии проголосовал за объявление независимости от Испании. Решение поддержали 70 депутатов, против голосовали 10. Оппозиция бойкотировала голосования. В свою очередь Кабинет министров Испании распустил парламент и правительство Каталонии, назначив внеочередные выборы на 21 декабря.

21 декабря, в испанском регионе Каталония завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент.

На внеочередных выборах боролись шесть основных политических партий, часть из которых выступает за отделение региона от Испании, другие поддерживают идею сохранения Каталонии в составе страны.

После выборов премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил надежду на начало нового этапа в отношениях с Каталонии, который будет основан на диалоге, а не конфронтации.