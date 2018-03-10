|Потап розповів, що робить коханій на сніданок (ФОТО)
|10.03.2018 16:32
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Шанувальники давно підозрюють, що Потап і Настя Каменських, переставши існувати дуетом на сцені, перенесли стосунки у більш ніж дружні: так, на це нещодавно вказав і той факт, що у вихідні Потап гуляв з песиком співачки і потрапив на очі Каті Осадчій та Юрію Горбунову.
Днями репер з'явився у телепрограмі "Сніданок з 1+1", де приготував разом з журналістом Русланом Сенічкіним сніданок, заодно давши відповіді на провокаційні питання.
"Коханій вранці нічого не готую. Я люблю, коли вона готує для мене", - заявив Потап, коли Сенічкін запитав, чим репер тішить кохану дівчину зранку.
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