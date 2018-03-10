Украину выделяют между пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом

Украинский паспорт занял новое место в рейтинге привлекательности гражданств. Соответствующий рейтинг составляет компания Nomad Capitalist, информирует svodka.net.

Сообщается, что из 199 стран мира украинский паспорт занимает 91 место, разделяя его с Албанией. В сравнении с 2017 годом Украине удалось улучшить свои позиции на 21 пункт. Следует отметить, что рейтинг гражданств составляется на основе пяти факторов. Первым из них является система налогообложения в стране (30% от общей оценки). Немаловажным фактором также являются безвизовые поездки — от них зависит 50% оценки.

При составлении рейтинга также учитывается общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы. Благодаря данному рейтингу можно узнать, что украинцы могут попасть в 114 стран мира без виз или при условии их упрощенной выдачи. К слову, лидирующие места занимают Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.

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