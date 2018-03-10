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Волкер заявил, что Украина еще в 2008 году могла получить план действий по членству в НАТО
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10.03.2018 16:34
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К присоединению к НАТО Украина Волкер: ПДЧ был разработан как
инструмент Фото: ЕРА "США выступали за предоставление ПДЧ для
Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть
сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это –
инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала
надежным кандидатом позже", – сказал он.По мнению Волкера, к
членству в НАТО Грузия и Украина не готовы до сих пор."Для обеих
стран много еще остается сделать. ПДЧ был разработан как
инструмент", – отметил политик.Волкер объяснил, что в 2008
году союзники США по Альянсу опасались создания "автоматизма в
направлении к членству".Украина активизировала сотрудничество с
НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской
агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла
закон, который предполагает отказ Украины от политики
“внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал
закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Порошенко
заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет
приниматься на референдуме.9 марта 2018 года Альянс наделил
Украину статусом страны-аспиранта – кандидата на членство
в НАТО."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к
Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном
диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим
реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено
участвовать в Плане действий по членству в НАТО", – добавили в
Альянсе.
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