К присоединению к НАТО Украина Волкер: ПДЧ был разработан как инструмент Фото: ЕРА "США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это – инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже", – сказал он.По мнению Волкера, к членству в НАТО Грузия и Украина не готовы до сих пор."Для обеих стран много еще остается сделать. ПДЧ был разработан как инструмент", – отметил политик.Волкер объяснил, что в 2008 году союзники США по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме.9 марта 2018 года Альянс наделил Украину статусом страны-аспиранта – кандидата на членство в НАТО."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в Плане действий по членству в НАТО", – добавили в Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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