Президент РФ Владимир назвал два условия применения Россией ядерного оружия в случае нападения на страну.

Об этом он сказал в интервью американской журналистке, опубликованном на сайте Кремля, информирует svodka.net.

«Вы сказали, что Россия использует эти системы в случае, если будет совершено набег на Россию или на её союзников. Нападение ядерное или любое?», — спросила журналистка.

«У нас два повода ответить с помощью наших сил ядерного сдерживания. Это набег с помощью ядерного оружия на нас или набег на Российскую Федерацию с применением обычных вооружений, но в том случае, если создаётся угроза существованию государства», — сказал Путин.

При это он утвердительно ответил на вопрос, соответствует ли это нынешней российской доктрине об использовании ядерного оружия.

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«Совершенно точно. Два повода для ответа ядерным оружием», — сказал российский президент.

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