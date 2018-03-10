|"У нас есть два повода": Путин назвал условия применения ядерного оружия
|10.03.2018 16:40
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Президент РФ Владимир назвал два условия применения Россией ядерного оружия в случае нападения на страну.
Об этом он сказал в интервью американской журналистке, опубликованном на сайте Кремля, информирует svodka.net.
«Вы сказали, что Россия использует эти системы в случае, если будет совершено набег на Россию или на её союзников. Нападение ядерное или любое?», — спросила журналистка.
«У нас два повода ответить с помощью наших сил ядерного сдерживания. Это набег с помощью ядерного оружия на нас или набег на Российскую Федерацию с применением обычных вооружений, но в том случае, если создаётся угроза существованию государства», — сказал Путин.
При это он утвердительно ответил на вопрос, соответствует ли это нынешней российской доктрине об использовании ядерного оружия.
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«Совершенно точно. Два повода для ответа ядерным оружием», — сказал российский президент.