Детей в Сирии убивают преступники и "радикальные элементы", чтобы обвинить в этом сирийского лидера Башара Асада, заявил президент России Владимир Путин. Путин: Может быть, мертвые тела и были, что случается на войне Фото: ЕРА Отвечая на вопрос, являются ли, по его мнению, дезинформацией сообщения о химических атаках в Сирии, Путин сказал: "Конечно"."Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. А в-третьих, это все попытки, которые часто в недалеком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом (президентом Сирии Башаром Асадом. – ). Нам это все хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки", – заявил Путин.Журналистка уточнила, говорит ли президент России "скучно" по поводу детей, погибших от зарина."А вы уверены в том, что эти тела – это результат деятельности правительственных войск? Я считаю наоборот, что это результат деятельности преступников, криминальных элементов и радикальных элементов – террористов, которые совершают эти преступления, для того чтобы обвинить в этом президента Асада", – сказал Путин.Ведущая ответила, что "ООН пришла к другим выводам, они провели вскрытие тел погибших детей, и ваш министр иностранных дел говорит, что все это было придумано". "Вы тоже считаете, что все это было придумано?" – спросила журналистка. Путин снова ответил: "Конечно. Абсолютно уверен в этом даже. Ведь там не было никакого серьезного расследования"."Может быть, мертвые тела и были, что случается на войне… Послушайте, для того чтобы быть уверенным в этом, нужно провести тщательное расследование с выездом на место, со сбором доказательств. Ничего этого сделано не было. Давайте сделаем", – сказал российский президент.По его словам, Россия никогда "не были против объективного расследования"."Это ложь. Это обман такой же, как и сотрясание пробиркой с якобы имеющимся оружием массового уничтожения в Ираке, которое было подсунуто ЦРУ своему министру иностранных дел и который потом за это извинился, но страну уже разрушили. Это такой же фейк, такой же вброс, который не имеет под собой серьезных оснований. Для того чтобы эти основания были серьезными, надо провести расследование. Мы за это расследование", – заявил Путин.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.В опубликованном 6 сентября 2017 года докладе учрежденной ООН независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии говорится, что правительственные силы "продолжали использовать химическое оружие против гражданских лиц в районах, находящихся под контролем оппозиции"."Самым серьезным инцидентом" эксперты назвали химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле, когда погибло не менее 83 человек, в том числе 28 детей и 23 женщины. Организация по запрещению химического оружия установила, что в Идлибе был применен зарин или его аналог. Сирийские власти часто отрицали использование химического оружия в ходе конфликта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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