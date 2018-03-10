Захожу утром в фейсбук и если честно, «слегка» удивлена. На самом деле удивлена сильно. Из вчерашней встречи блогеров с Президентом сделали чуть ли не тайную вечерю, или чуть ли не масонский заговор. Выложили, о ужас, разоблачающие списки, кто был.

Дорогие мои, разочарую. Походы блогеров к чиновникам самых разных уровней и ветвей власти, стали уже, чуть ли, не традиционными. Да, вчера была встреча с Президентом. Первое, мы долго ждали Президента, в связи с событиями по Рубану. Второе, встреча была максимум час. Я бы сказала «блиц-вопрос», «блиц-ответ». Говорили о разном. Каждый задал вопрос, который его больше только интересовал.

Меня интересовал экономический блок вопросов.

1. Это обещанное внесение Президентом Закона «О налоге на вывод капитала». Что, по моему глубокому убеждению, как производителя, дало бы возможность дать старт стремительному развитию среднего и малого бизнеса. Потому, как, если вы не в курсе, Закон позволяет все что реинвестируется в производство и бизнес, не облагать налогом — а это рост ВВП и увеличение количества рабочих мест. И только если деньги выводятся с оборота, они облагаются налогом. Этот Закон уже три года как обсуждается, просчитывается, и вроде бы выходит на финишную прямую, и Президент его поддерживает. Против только транснациональные компании, которым он не выгоден.

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2. На прошлой неделе в Раду был внесён законопроект об отмене 3-й категории ФОП. Президент категорически против, без предоставления альтернативы или дерегуляции работы на общих основаниях — отмены не будет.

3. Президент пообещал внести пакет об улучшении инвестиционного климата. Ждём.

4. Также планирует валютную либерализацию. И решение многострадального вопроса с PayPal.

5. Также говорили о введении нулевого декларирования для всех граждан, и я считаю это правильным.

По Донбассу — сказал миротворцы будут. И это меня лично не может не радовать.

Обещал, что встречи станут регулярными.

Все. Выдыхайте. Масонского заговора не было.

P.S. Селфи нет, так как на таких встречах просят оставить телефоны на входе. Я, как порядочная, оставила, и даже мысли прятать его в лифчик, или ещё куда-то, с целью сделать селфи, не было.

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