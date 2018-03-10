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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC призвал не бояться тех, кто придет ему на смену.

Владимир Путин заявил, что слышал «кучу бреда» насчет своего ухода с поста президента России.

«Почему вы так боитесь, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить то, что я сделал за последние годы? Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений?» – сказал Путин в ответ на вопрос ведущей телеканала NBC Меган Келли о возможном уходе с президентского поста, передает РИА «Новости».

Президент России добавил, что готов к сотрудничеству с оппозицией, чтобы сделать страну более сильной, конкурентоспособной и самодостаточной.

Выборы в России пройдут 18 марта.

На пост выдвинуто восемь претендентов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Текст: Наталья Ануфриева

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