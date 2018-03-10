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Эрдоган заявил, что Турция может провести новые военные операции в Сирии
10.03.2018 17:01
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может провести новые антитеррористические операции в Сирии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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