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Эрдоган заявил, что Турция может провести новые военные операции в Сирии
10.03.2018 17:01
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может провести новые антитеррористические операции в Сирии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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