Бывший украинский десантник Валерий Ананьев сообщил, что встретил в Италии российского пропагандиста Артема Шейнина и попытался спровоцировать того на конфликт. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинский десантник встретил российского пропагандиста в центре Вероны Фото: Валера Ананьев / Facebook Украинец рассказал, что испытал эмоции, очень похожие на фронтовые."Эмоции – это защитный механизм организма. Когда ты перестаешь все адекватно воспринимать. И это состояние, эти эмоции, я впервые в жизни ощутил в мирном городе. Это было ужасно. Моя нервная система не выдержала, я так себя накрутил, что у меня закружилась голова... Нельзя удерживать эмоции, но садиться в итальянскую тюрьму мне тоже не хотелось", – рассказал он.Ананьев пояснил, что когда подошел к Шейнину, ему было очень тяжело, потому что он "мыслил рефлексами", ему было очень тяжело не начать действовать и он чуть не потерял сознание от необходимости удерживаться."Я его схватил за плечо. Я себя немножко не сдержал, схватил его за плечо или толкнул – я уже не помню. Девушка, которая была рядом, схватила меня. И мы продолжили разговор в мирном ключе. Так вот, как только он начал что-то говорить, я ему в морду харкнул. Мне так хотелось его спровоцировать. Потому что несмотря на мое состояние, я понимал, что я в Италии, где работают европейские законы", – рассказал десантник.Украинец рассказал, что надеялся, что Шейнин ударит его первым."Но нет. Он вытерся и начал рассказывать про Афган. Какой он воин. Он мне что-то рассказывает, он, наверное, привык, как в студии. Он не понимает, что перед ним стоит человек, который видит в нем сосредоточенную всю злость и ненависть, которую я ощущаю. Все, что связано с войной, для меня сосредоточено в этих людях: Киселев, Соловьев, Шейнин, Путин, эти моторолы, гиви, стрелковы, все это говно... И тут я вижу его, человека, который виновен – в прямом смысле виновен – в убийстве тысяч украинцев", – отметил Ананьев.Десантник добавил, что Шейнин не понял, что он в этот момент перебирает варианты, "что с ним сделать"."Он говорит-говорит. Я ему снова харкнул в морду. Опять надеялся, что он меня ударит и первым что-то сделает. Но нет... Я его догонял раза три... Рядом стояла его жена, что-то кричала мне. Это мне уже сказали. Потому что мое сознание настолько сузилось на нем, что вокруг ничего не видел. Уникальное состояние, которое я с 2014 года ни разу не ощущал", – подчеркнул он.Ананьев добавил, что Шейнин ходил в центре Европы в камуфляжной форме и с тактическими очками на голове."Воин х...ров. Тэвешный воин... Я так хотел ошибиться, так хотел, чтобы они говорили на итальянском, а не на русском. Так вот, я призывают всех: если вы увидите где-то это дерьмо, плюйте им в лицо. Не марайте о них руки. Заплевывайте их, чтобы они знали, чтобы они шли где-то в Лондоне, в Париже, в Вероне, в Риме, чтобы они знали, что между толпы может быть украинец, который подойдет и молча просто харкнет ему в морду и пойдет", – подытожил он. https://www.facebook.com/id.ananiev/videos/1646945468724287/ 20 октября 2016 года Шейнин в эфире ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале" РФ заявил о том, что с ним нормально общаются окружающие, хотя он убивал людей. Он также назвал террориста Моторолу героем, потому что тот "воевал на войне, которую развязали против русских людей".12 октября 2017 года в эфире Шейнин напал на приглашенного на передачу журналиста Майкла Бома. В студии обсуждалось снятие российского флага с закрытого консульства РФ в США. Ведущий предупредил Бома: "Ты сейчас лучше не беси меня... а то я тоже какой-нибудь флаг с тебя сниму и повешу за галстук". Журналист ответил, что Шейнин смелый языком, после чего ведущий накинулся на него, схватил за шею и начал толкать с криками: "Ты чо меня провоцируешь, друг мой?! Я же тебе сказал: сидеть".В августе 2017 года Ананьев отправился в пеший поход по европейским странам, чтобы доказать преимущества безвизового режима. Он вышел из Парижа, прошел Францию и Испанию, до мыса Финистерре на побережье Атлантического океана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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