Поэт в России больше, чем поэт. Поющий поэт, поэт – это голос народа. А голос народа – голос Божий. Услышать его тоже нужен талант

Александр Халдей

В России существует давняя и глубокая традиция авторской песни. Этот феномен – неформальное движение, форма выражения сокровенных мыслей советской интеллигенции, спасавшейся от пошлости, фальши и удушья официальной массовой культуры. Бардовская песня всегда отличалась простотой текстов и музыки, но при этом сохраняла удивительную точность сути. Аудитория у исполнителей всегда была самой высокообразованной и разносторонне развитой. Попросту – талантливой.

Уровень культурных запросов был самым высоким. Но самое главное требование – нравственная честность. Не сложность музыки и текста, а предельная правдивость были главным критерием. Прощались любые огрехи в исполнении и стихах – кроме неискренности. Это было и остаётся главным требованием к авторской песни. Связь от сердца к сердцу – от исполнителя к слушателям. За это мы и любим авторскую песню и её творцов.

Виталий Аверьянов – самый настоящий русский поэт. Учёный. Интеллектуал. Философ. Журналист. Музыкант. Такое соединение качеств не может делать человека нечестным. А это значит, он не может быть не патриотом. В самом хорошем, не затёртом смысле этого слова.

Когда патриотизм не истерично надрывный, площадной, напоказ, как фарисейская добродетель, а тихий. Внутренний. Выстраданный, как вздох. Из самой глубины болеющей души. Душа всегда болеет – если она здорова. Такой вот парадокс, единственный в своём роде – в отношении души чем больнее, тем здоровее. И наоборот - чем меньше душа болит, тем более она больна. Такое только с душой бывает.

Аверьянов, сам того не ведая, полностью в традиции русского бардовского стандарта. Влияние Высоцкого совершенно естественное, не наигранное – как все мы под влиянием Пушкина. Почему Высоцкого? Это моё личное чувство. Никому не рискну его навязывать.

Я чувствую такой же оголённый нерв Аверьянова. Такую же чеканность фразы, такую же страсть, такую же экспрессию. Даже такую же смелость.

И главное – умение обращаться со словом. Это не просто самодеятельная песня – это уже литература. Качественная. Аверьянов умеет использовать все приёмы литератора - от привычной клишированной фразы до совершенно уникальных, на уровне афоризмов, сток. За которые сразу цепляешься и впадаешь в трансовую задумчивость. Они падают в душу и застревают там, бередя её и не давая заснуть. Это и есть то, ради чего автор пишет слова и музыку и выходит к нам. Волшебство единства текста, автора и слушателя.

Аверьянов написал письмо Путину. В песне такого ещё никто не делал. Это заслуживает того, чтобы обратить на это внимание. Это и есть сгусток воли народа. Его энергетики, его напряжённого ожидающего взгляда. Именно этого народ и ждёт от Путина. И знаете, что мне особенно запало в душу? Вот эти слова: «Сколько можно своего народа опасаться? Обопрись на того, кто тебя произвёл!»

Вот собственно и весь смысл всей патриотической публицистики. В этих двух фразах. После этого писать уже не хочется. Потому что лучше не напишешь. Остаётся только наслаждаться песней. Сначала прослушать целиком, потом ещё и ещё раз – кусками. Вслушиваться в собственный ответ на каждое слово. Хочется только чтобы услышал Путин эту песню. Услышал – и поверил в нас. Так же, как мы верим в него. Верим. Не слепо – требовательно и строго, но именно верим. Правильный наказ написал Виталий Аверьянов. Настоящий.