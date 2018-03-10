Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что в наследие от него Россия получит устойчивую и сбалансированную демократию. Путин: Будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы Фото: kremlin.ru Путина спросили, какое наследие он надееся оставить после себя."Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы", – заявил российский президент.Он считает, что перечисленное будет усиливать единство РФ и ее народа, а также "создаст перспективы для уверенного движения вперед на длительную историческую перспективу".Президентом России Путин был в период с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года, затем выиграл выборы в 2012 году. Его полномочия истекают в 2018 году. Путин является кандидатом в президенты на следующий срок.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будет бороться восемь человек: Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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