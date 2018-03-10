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В Черновцах избили председателя организации "Стоп коррупции"
10.03.2018 17:14
В Черновцах избили председателя организации "Стоп коррупции"
Он заявил, что это уже не первое набег на участников организации
В Черновцах произошло набег на главу местного подразделения ГО "Стоп коррупции".
В Черновцах избили председателя организации "Стоп коррупции" Фото: facebook.com/stopcor.ua/

На Николая Петиченка напали неизвестные с молотками, - сообщает "112 Украина".

Как рассказал в эфире канала сам пострадавший, набег произошло вчера, 9 марта, примерно в 20:10 вечера. На Петиченка, который возвращался домой, ждали возле дома.

"Буквально в метрах 30 от моего подъезда была припаркована машина, белые" Жигули ". С нее выпрыгнули двое из молотками и сразу же начали бить меня по голове", - заявил он.

Сначала Петиченко пытался защититься руками, когда упал на землю - пытался отбиться ногами.

"Я понял, что они пытаются меня просто убить", - рассказал Петиченко.

В результате нападения Петиченко получил травму головы и множественные гематомы на руках и ногах.

Сейчас он находится дома, от госпитализации отказался, заявив, что не доверяет врачам. К тому же, уточнил он, сотрясения мозга нет.

набег Петиченко связывает со своей журналистской деятельностью. По его словам, он пообщался с вызванной в больницу следственно-оперативной группой и написал заявление, но в успех расследования не верит.

"Это уже третье набег, и по предварительным сих пор не возбудили уголовные дела", - подчеркнул Петиченко.

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