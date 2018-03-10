|Российские хакеры похитили с серверов правительства Германии записи перего-воров с Украиной.
|10.03.2018 17:24
|
Российские хакеры атаковали серверы правительства Германии. Похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по поводу Brexit, а также документы о переговорах Евросоюза с Украиной и Беларусью, передает со ссылкой на .
Украли шесть документов. Атака на серверы с документами по Украине и Беларуси проходила уже под контролем правоохранителей, которые заведомо не блокировали доступ к этим документам, поскольку у них не было секретных сведений. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.
Хакеры из связанной с Россией группой APT28 атаковали сайты министерства обороны и иностранных дел Германии.
Смогли установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные, сообщает Spiegel.
Атака продолжалась целый 2017 год. Программисты обнаружили следы нападения в декабре.