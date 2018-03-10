В субботу, 10 марта, в столице Китая Пекине прошли первые испытания высокоскоростного поезда Fuxing, в составе которого 16 вагонов общей протяженностью 415 метров. Об этом со ссылкой на заявление производителя CRRC Tangshan сообщает китайское агентство Xinhua .

Известно, что расчетная скорость нового поезда составляет 315 км/ч, а его длина вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных поездов. Поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров. По данным разработчика, только запланировано 28 испытаний, после чего будет получено согласие на проектирование и изготовление этих поездов.

Сообщается, что поезд полностью разработан в Китае, будет иметь более долгий срок службы и отличаться повышенной надежностью, обещает производитель. Как добавляет агентство, Китай в последние десятилетия активно развивает в стране сеть высокоскоростных железных дорог.

На сегодня она является самой длинной в мире, около трети всей сети рассчитана на скорость 350 км/ч. Напомним, сейчас Hyperloop Transportation Technologies (HTT) и Hyperloop One занимаются воплощением в жизнь проекта сверхскоростной системы поездов Hyperloop, который был создан главой SpaceX Илоном Маском. По замыслу автора проекта, сверхбыстрая система представляет собой закрытую трубу, в которой поезд сможет перемещаться со скоростью от 480 до 1220 км/ч благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления воздуха.

Как ранее сообщал svodka.net, изобретатель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск показал проект электробуса для тоннелей под городами.

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