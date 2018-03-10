В НАТО признали Украину одной из стран, которая стремится присоединиться к Альянсу, отметил посол Украины при НАТО Вадим Пристайко. Пристайко: Всего есть четыре страны, которые на сегодня НАТО признает как своих будущих членов Фото: UKR Mission to NATO / Twitter "Формально такой статус нигде в официальных документах Альянса не закреплен. Но, что произошло – Украина была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к НАТО. Всего есть четыре страны, которые на сегодня Альянс признает как своих будущих членов. Можно использовать слово "кандидатство", но такой формальной фразы в документах НАТО не существует", – сказал он.По словам Пристайко, признанию Украины аспирантом в НАТО предшествовала длительная дипломатическая работа."Были встречи президента Украины с генеральным секретарем НАТО. Было письмо президента к главе Альянса. Это была "тихая дипломатия", давшая меткие результаты, которые мы в настоящее время видим", – заявил дипломат.9 марта в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в Плане действий по членству в НАТО", – добавили в Альянсе.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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