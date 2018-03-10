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Посол Украины при НАТО: Формально статус аспиранта нигде в официальных документах Альянса не закреплен
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10.03.2018 17:52
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В НАТО признали Украину одной из стран, которая стремится
присоединиться к Альянсу, отметил посол Украины при НАТО Вадим
Пристайко. Пристайко: Всего есть четыре страны, которые на
сегодня НАТО признает как своих будущих членов Фото: UKR Mission to
NATO / Twitter "Формально такой статус нигде в официальных
документах Альянса не закреплен. Но, что произошло – Украина
была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к
НАТО. Всего есть четыре страны, которые на сегодня Альянс признает
как своих будущих членов. Можно использовать слово "кандидатство",
но такой формальной фразы в документах НАТО не существует", –
сказал он.По словам Пристайко, признанию Украины аспирантом в НАТО
предшествовала длительная дипломатическая работа."Были встречи
президента Украины с генеральным секретарем НАТО. Было письмо
президента к главе Альянса. Это была "тихая дипломатия", давшая
меткие результаты, которые мы в настоящее время видим", –
заявил дипломат.9 марта в НАТО сообщили, что признают за
Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство
в Альянсе."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к
Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном
диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим
реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено
участвовать в Плане действий по членству в НАТО", – добавили в
Альянсе.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на
фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на
Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон,
который предполагает отказ Украины от политики
“внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал
закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Президент
Украины Петр Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в
Альянс будет приниматься на референдуме.
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