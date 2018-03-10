Россия против США: А ведь это — победа! Как
сообщалось, вчера в сенате США призвали к переговорам с Россией
из-за доклада Путина о новом оружии
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Невероятно, но 1
марта 2018 года Президент России Владимир Путин, похоже, объявил
о победе в гонке вооружений (для начала), затеянной США
почти 80 лет назад.
Судя по всему, нам можно
не бояться громко говорить об этом, опасаясь
какого-нибудь неожиданного хода врага, способного снова
восторжествовать. Объективные признаки говорят о необратимости
нашего возрождения, начавшегося с официальной фиксации этой
победы.
Главные политические инструменты
США (Запада) — коварство, подлость и обман. Они
не умеют честно соперничать и побеждать. Санкции
и Олимпиада тому яркий пример. Тем самым, тратя ресурс
на разрушение чужого, они отнимают от собственного
развития.
Пресловутая «холодная война» также
сопровождалась грандиозными мошенничествами: объявление себя
победителем во Второй мировой войне, «первый человек
на луне», «звездные войны» (СОИ)…
Но нет худа без добра. Честно
вкалывая в заведомо нечестной борьбе, пытаясь не отстать
от США, прежде только, в военной сфере, СССР создал такой
мощный оборонно-промышленный комплекс, такой задел, что опередил
свое время. Победу у него в последний момент украли
коварство Запада и предательство глупцов (Горбачевых,
Ельциных, Чубайсов…).
Однако научная школа,
конструкторская мысль, перспективные разработки и превосходные
кадры, даже после чудовищной катастрофы 90-х (клинической смерти),
сохранили заложенный потенциал самосохранения и развития.
«Победа» в холодной войне,
которую США якобы завершили переворотом в СССР в 91-м
году, оказалась неполной и сыграла с ними злую шутку.
Прекращение гонки вооружений представилось автоматическим, ввиду
юридического исчезновения соперника путем расчленения. Оставалось
добить морально (переформатировав антисоветизм холодной войны
в русофобию — гибридной) и физически. Но… из-под
руин СССР, из небытия 90-х, как птица Феникс из пепла,
восстал гордый, хороший и достойный преемник — Россия.
Сказать, что ей мешали
подняться с колен — не сказать ничего. Войны —
вывод капиталов — теракты — снова войны —
уничтожение союзников — продвижение НАТО — опять
войны — демонизация — санкции…
И если после такой
сконцентрированной по времени и ожесточенности агрессии
против нашей страны Президент Путин, наконец-то, позволил себе
заявить: «Растущая военная сила России — это надежная гарантия
мира на нашей планете…», значит, восстановленные под страшным
прессом силы имеют невероятный запас прочности («крепости
адамантовой»), значит, «гарантия» — железобетонная… броня.
Доказано: слова Владимира Путина
являются эталоном достоверности и надежности.
Это — первый справедливый знак
бесповоротного возрождения России.
Кстати, слова Путина о мире
прозвучали, как вызов силам зла, готовившим планете войну.
Например, Обама с трибуны ООН
произнес (по сути, предсказывал, подготавливал) примерно
следующее: люди разных религий и национальностей не могут
жить в мире долго. А Клинтон в предвыборную кампанию
заявляла избирателям с улыбкой хелоувинной тыквы, что США
не позволят подниматься новым силам: Китаю и России.
«Демократические» избиратели, цивилизованные варвары, аплодировали
ей (не задаваясь вопросами: «на основании чего?»
и «по какому праву?»).
Все, кто задаются вопросом:
«не вызовет ли заявление Путина гонку вооружений?»,
ошибаются — гонка вооружений завершена сегодня. Дальше будет
(если «когда-нибудь будет») другая гонка и другая история.
Второй признак: «переворот
унижения» на Украине.
Запад сканировал обстановку
и знал примерные темпы роста России, следовательно раньше
времени совершил переворот в братской стране, чтобы помешать,
сбить дыхание, остановить. Не дать перейти в «новый
технологический уклад». Да, оттянул неизбежное на пару лет,
но все равно получил «сюрприз». Под надзором рассыпанных
по всей стране иностранных агентов (политиков, бизнесменов,
НКО и прочих ВШЭй), Путин сумел не проколоться
и скрыть реальные успехи. Конспирация была чрезвычайной.
Осторожность в высказываниях требовала абсолютной дисциплины.
Это приводило нас, патриотов, в отчаяние.
Мы очень давно ждали чего-то
подобного — таких конкретных, обнадеживающих слов.
И как же изводно долго тянулось ожидание! Сколько было
страданий! Мы же, как и Запад, были в относительном
неведении положения дел по восстановлению независимости
страны.
Теперь все! Праздник!
Третьим объективным признаком
возрождения России можно назвать оптимизм Президента Путина
в последнее время. В послании федеральному собранию,
в Калининграде и в Нижнем Тагиле он охотно
и открыто говорит о перспективах, о ближайших
позитивных изменениях. Конечно, в очень сдержанной манере (что
поделать — привычка конспирироваться), но люди понимают,
что даже такой осторожный, скромный оптимизм его — это взрыв,
салют. Это полный выход из тени. Значит, для радости время
пришло. Можно давать обещания! Можно вселять уверенность! Можно
рассчитывать на «светлое будущее»!
Теперь ждем «нового правительства»
(САМ обещал) и «старой» культуры.
Других признаков возрождения нашей
Родины еще много, будьте уверены.
Единственное, что помешало нам
осознать степень происходящего и начать прыгать
от счастья — это ужас от предчувствия чуть
не начатой американцами войны, заставившей миролюбивого
человека рассказывать о грозном оружии, и его знаменитая,
усыпляющая сдержанность, объяснимая желанием не переступить
нечеткую черту между констатацией преимущества и глумливым
празднованием победы в стиле США. Он же беспокоится
о психическом состоянии врага, о сохранении
им «лица».
Владимир Путин — вежлив
всегда. И поэтому еще какое-то время нам придется терпеть лай
и укусы «партнеров».
Спасибо, г-н Президент.
Опередившим время посвящается.