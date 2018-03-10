Американские специалисты создали робота, который собирает кубик Рубика за 0,38 секунды, что является мировым рекордом. Видео процесса сборки опубликовал в YouTube один из создателей, специалист по робототехнике Бен Кац. В своем блоге он пишет, что перед процессом сборки компьютер анализирует ситуацию и только затем начинает вертеть. Каждое перемещение головоломки на 90 градусов занимает 10 миллисекунд. Движения кубика Рубика видны только в замедленном воспроизведении. Предыдущий мировой рекорд составлял 0,637 секунды. | Кубик Рубика складывает робот Фото: build-its-inprogress.blogspot.com видео Видео: Ben Katz / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки видео рубика секунды что только Теги: общество