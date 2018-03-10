Президент считает, что решение о предоставление Украине статуса страны-аспиранта - признание реального состояния отношений Украины с , передает со ссылкой на .

"Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с Генеральным секретарем в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом .

Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе.

Наша следующая амбиция - План действий по членству для Украины. Именно этому был посвящен мое письмо Генеральному секретарю Енсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса.

Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", - отметил Президент на своей официальной странице в Facebook.

10 марта предоставило Украине статус страны-аспиранта. Это означает декларацию стремлений к вступлению в ор-ганизации. Вместе с нами его получили Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.

"Двери остаются открытыми для любой европейской страны, которая способна взять на се-бе обязательства членства и помогать безопасности евроатлантического региона. С 1949 года членство в возросло с 12 до 29 стран через семь этапов расширения. В настоящее время четыре страны-партнеры заявили о своих стремлениях к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югослав-ская республика Македония и Украина ", - говорится в сообщении на официальном сайте Пивничноат-ленточного альянса.

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