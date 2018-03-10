Валерий Шашкин утверждает, что дружит с подозреваемым, но никаких общих дел с ним не имел, передает со ссылкой на .

Фигурант "дела Рубана" доброволец и один из основателей "Батальонного братства" Валерий Шашкин отвергает свою причастность к обвинениям в адрес руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. А также уверен в невиновности Рубана. Об этом Шашкин рассказал ТСН.

В подозрении в отношении Рубана Шашкина называют соучастником подозреваемого. В документе говорится: "Действуя из личных идейных убеждений и мотивов для обеспечения исполнения возникшего умысла на совершение террористического акта Рубан В.В. при неустановленных обстоятельствах, месте и времени, но не позднее 14.11.2017, действуя умышленно, совершил действия по приготовлению к совершению указанного преступления, а именно подыскал соучастников совершенно антиукраински настроенных граждан Украины: Шашкина В.А., Мезенцева А.В., А.В., Березня Г.П., Леща С.В. и других неустановленных лиц, которых подстрекал к участию в совершении преступления и вступил с ними в сговор на совершение запланированного террористического акта. Указанные лица, осознавая общественно опасный характер запланированных действий, предоставили согласие на участие в указанном преступлении".

Шашкин уверяет, что не только не принимал участия в указанных действиях, но и вообще не имел общих дел с Рубаном, хотя и давно с ним знаком.

"Я не в курсе. У нас была параллельная деятельность, никак не смешивалась, хотя мы уже давно друзья. Мы встречались, обменивались мнениями. Он занимался "Офицерским корпусом", я своими делами, и мы никак не пересекались, ни по документам, ни другим каким-либо образом. То, что меня приобщили к делу это уже откровенная тупость", говорит Шашкин.

Фигурант дела говорит, что последний раз виделся с Рубаном в прошлом году, но говорили они на общие темы.

"Точно знаю, что встречался с Рубаном где-то 7-8 ноября 2017 года, где-то на полчаса. Приезжал в на анонсированную Саакашвили акцию и обменялся мыслями с Рубаном где-то в парке на прогулке. И это называется подготовка к теракту?" - возмущается мужчина.

Также Шашкин уверяет, что последний раз имел разговор, причастный к деятельности Рубана, еще несколько лет назад.

"В 2014 году у нас двух бойцов батальона взяли в плен, и я звонил ему, просил помочь. Тогда мы обращались в разные инстанции, и другие (не "Офицерский корпус" ред.) среагировали быстрее одного освободили афганцы, а второй вообще сам сбежал. А так никакими совместными делами я с ним не занимался", - говорит Шашкин.

Фигурант дела утверждает, что не только давно не встречался с Рубаном, но и сам давно не покидал Одессу, где живет. Правоохранители к нему не наведывались ни с обысками, ни с повестками на допрос. Также Шашкин не знаком с другими "соучастниками", которые фигурируют в деле.

В причастность Рубана к преступлениям Шашкин также не верит, считает дело "давлением". Мол, переговорщик имел большой авторитет между военных, и его влияния могли опасаться.

"Каким-то образом связать его юридически с тем, что произошло невозможно. Это глупая подстава. Они умышленно делают из Рубана героя-мученика нации. Ну пусть делают... Самым большим его противником, который мешал в вопросах освобождения пленных, всегда был Медведчук. А тут оказалось, что он "человек Медведчука". Это полная глупость", - говорит Шашкин.

Напомним, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали 8 марта на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он направлялся из оккупированных территорий, и в его грузе нашли оружие и боеприпасы. В сообщении о подозрении переговорщика обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием.

Рубан обвинения отвергает и утверждает, что был лишь водителем, а об оружии в авто ничего не знал. Суд постановил Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев без права залога.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира