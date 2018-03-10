Только бизнес, ничего личного - окраину
обдирают как липку, а она только этому рада
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Судебная тяжба Газпрома и Нафтогаза
с громким финалом послужила операцией прикрытия для гораздо более
важных событий. Дело в том, что на Украине начался процесс перевода
принадлежащих государству газотранспортных сетей в частное
пользование. Что это означает?
Во-первых, это означает
кардинальное изменение схемы функционирования ГТС Украины, из
которой будут выведены все непрофильные активы и ликвидированы все
убыточные маршруты. По большому счету, это означает дегазификацию
страны, так как в основном ее промпредприятия и населения уже
сейчас неплатежеспособны. Соответственно, частный хозяин, в отличие
от государственного, перекроет доступ к газу таких потребителей
очень быстро.
Во-вторых, из первого тезиса
логически следует, что наиболее выгодной частью украинской ГТС
будет только та ее часть, которая связана с транзитом российского
газа. И вот этот лакомый кусочек уже берет под контроль миланский
бизнес Берлускони и члены его команды под покровом миланского банка
Ротшильдов – Паоло Скарони – прежний глава государственной
нефтегазовой корпорации Eni, а ныне уполномоченный банка
Ротшильдов по организации продажи украинской ГТС.
В-третьих, если ранее Украина
получала за транзит российского газа 3 млрд долларов в год, то
теперь прибыль будет идти в карман частных собственников ГТС, с
которой Украина будет получать только налоги и другие платежи.
Таким образом, продажа ГТС Украины
означает не только уменьшение транзита газа через ее территорию и
уменьшение финансирования бюджета страны, но и закладывает
серьезные предпосылки распада страны в зависимости от уровня
доступа к газотранспортным сетям.