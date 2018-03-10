Только бизнес, ничего личного - окраину обдирают как липку, а она только этому рада

Юрий Баранчик

Судебная тяжба Газпрома и Нафтогаза с громким финалом послужила операцией прикрытия для гораздо более важных событий. Дело в том, что на Украине начался процесс перевода принадлежащих государству газотранспортных сетей в частное пользование. Что это означает?

Во-первых, это означает кардинальное изменение схемы функционирования ГТС Украины, из которой будут выведены все непрофильные активы и ликвидированы все убыточные маршруты. По большому счету, это означает дегазификацию страны, так как в основном ее промпредприятия и населения уже сейчас неплатежеспособны. Соответственно, частный хозяин, в отличие от государственного, перекроет доступ к газу таких потребителей очень быстро.

Во-вторых, из первого тезиса логически следует, что наиболее выгодной частью украинской ГТС будет только та ее часть, которая связана с транзитом российского газа. И вот этот лакомый кусочек уже берет под контроль миланский бизнес Берлускони и члены его команды под покровом миланского банка Ротшильдов – Паоло Скарони – прежний глава государственной нефтегазовой корпорации Eni, а ныне уполномоченный банка Ротшильдов по организации продажи украинской ГТС.

В-третьих, если ранее Украина получала за транзит российского газа 3 млрд долларов в год, то теперь прибыль будет идти в карман частных собственников ГТС, с которой Украина будет получать только налоги и другие платежи.

Таким образом, продажа ГТС Украины означает не только уменьшение транзита газа через ее территорию и уменьшение финансирования бюджета страны, но и закладывает серьезные предпосылки распада страны в зависимости от уровня доступа к газотранспортным сетям.