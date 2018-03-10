В военном параде в США, который распорядился провести 11 ноября президент США Дональд Трамп, будет участвовать только колесная техника, чтобы минимизировать убыток инфраструктуре. Но, в то же время, в нем планируют задействовать военную авиацию. Фото: EPA В параде будет участвовать только колесная техника, чтобы минимизировать убыток инфраструктуре, в частности – дорожному покрытию. Но, в то же время, в мероприятии планируют задействовать военную авиацию.Парад пройдет от Белого дома до Капитолия, Трамп будет наблюдать за ним со смотровой площадки.14 февраля руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявлял, что на парад могут потратить от $10 млн до $30 млн, сообщал CNN.В последний раз военный парад в США проводили в 1991 году после победы в Персидском заливе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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