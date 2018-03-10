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На днях премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после переговоров с
коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии заявил, что Варшава добилась
независимости от российского газа, и раскритиковал проект «Северный
поток-2».
«Польша давно стала независимой от
"Газпрома", мы построили терминал для сжиженного газа
в Свиноусце и теперь намерены расширить его
перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведем
переговоры о покупке газа с Данией и Норвегией», -
заявил он. Моравецкий также отметил, что Польша и балтийские
страны считают проект «Северный поток-2» «крайне опасным
для этой части Европы».
Газовые фобии восточноевропейских
лимитрофов давно известны, следовательно обращать внимания на них
не стоит. Так заявление премьер-министра Польши Моравецкого
прокомментировал для шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM
Юрий Баранчик.
«Все главные решения по «Северному
потоку-2» Германией, акционерами проекта и основными поставщиками
уже давно приняты. Проект «СП-2» даже не подпадает под американские
санкции. То есть, и США не имеют ничего против этого проекта, по
крайней мере, та команда, которая сегодня сидит в Белом доме.
Кроме того, с 2020 года, как бы
кому-то не хотелось, но у США и ЕС пропадает вообще любая
возможность шантажировать Москву газовой проблематикой на
европейском направлении. Дело в том, что в 2019 году начнет
работать газопровод «Сила Сибири», и если Европу что-то не будет
устраивать, Москва спокойно перебросит излишки газа на китайский
рынок.
Европа эти перспективы прекрасно
понимает. Как и то, что в условиях отсутствия дешевых
энергоносителей, ее товаропроизводители проиграют конкуренцию
американским, и ее продукция будет вытеснена даже с самого
европейского рынка, не говоря о других. Поэтому вопрос сохранения
доступа Европы к российскому газу становится для нее одним из самых
ключевых и стратегических» - отметил знаток.