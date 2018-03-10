Но ни один синоптик в мире не может предсказать ЧС до нескольких дней



Погода в России с каждым годом будет лишь ухудшаться, утверждают синоптики

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ураганы и резкие температурные колебания станут регулярными в России. Погода с каждым годом будет только ухудшаться. При этом точность прогнозирования принципиально в ближайшее время не изменится, и катаклизмы будут заставать нас врасплох.



30 мая прошлого года в Сургуте

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ранее Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» выступил с предупреждением, что динамика роста опасных погодных явлений на территории России за последние 25 лет позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение числа крупных природных катастроф.

По мнению специалистов, на территории России будет в среднем прирастать до 16 чрезвычайных ситуаций в год. Как правило, более 70% опасных природных явлений по статистике происходят в теплый период года — с апреля по октябрь.

Некоторые исследователи связывают рост природных ЧС с глобальным потеплением и разогревом планеты, утверждает в разговоре с «URA.RU» старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, шеф-редактор «Метео-ТВ» Александр Чернокульский. Он отметил, что россияне все больше будут сталкиваться с учащением температурных явлений (аномальные морозы и жара), а также ветровых катаклизмов (смерчи и ураганы). «Мы уже привыкаем к резким изменениям погоды. Для многих это становится нормой», — заключил он.

В «Антистихии» подсчитали: за последние два десятилетия в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек. Еще свыше 800 миллионов человек пострадали



Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Пока доказанной причинно-следственной связи между частотой ЧС и изменением климата не существует, — пояснил „URA.RU“ старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, автор книги „Парадоксы климата“, климатолог Андрей Киселев. — Однако в ближайшее время, когда будет собрана полная статистика, мы обнаружим, что эта связь присутствует».

По словам Киселева, сегодня синоптики, вопреки распространенному мнению, ошибаются не больше, чем раньше: «Просто многие иногда требуют от метеорологов невозможного — например, сейчас, в марте, мы хотим точно знать, каким окажется грядущее лето, сколько прольется дождей, не случится ли засуха. В ответ я могу задать вам вопрос: а каким будет результат матча между „Спартаком“ и „Зенитом“ в 2022 году? Вы, конечно, можете назвать счет, но сделаете это „от фонаря“. Так и в случае с погодой — прогнозы на срок свыше 15 дней можно считать практически гаданием. Наиболее оправдываемые прогнозы — на срок до трех суток».



Природных катаклизмов в будущем станет еще больше, уверены специалисты

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Прогнозировать природные катаклизмы на годы вперед пока никто в мире не в состоянии, наука до этого еще просто не дошла», — подтвердил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «URA.RU». По его словам, многие мировые метеорологические службы, в том числе британская, считающаяся одной из лучших, вообще отказались от прогнозов погоды на месяц вперед — они привыкли довольно редко оправдываться.

Тишковец также признал, что сегодня наблюдается дискредитация метеорологической службы: «Сейчас в интернете появилось множество погодных сервисов, однако они не имеют ровным счетом никакого отношения к метеорологии. Но в итоге случается такое: человек смотрит на таком сайте прогноз, на следующий день он не оправдывается, и люди делают вывод — дескать, опять синоптики обманули».

Михаил Белый

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