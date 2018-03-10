Отвечая на вопрос о санкциях США по отношению к РФ, российский президент Владимир Путин заявил, что США потратили "миллиарды долларов" на "государственный переворот" в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин предложил "сесть спокойно, поговорить и разобраться" Фото: kremlin.ru "Нет, я не знаю", – заявил Путин в ответ на вопрос, знает ли он, почему введены санкции.После этой фразы российский президент вспомнил об Украине."Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?" – сказал он.Путин предложил "сесть спокойно, поговорить и разобраться"."Вот мне кажется, что действующий президент (президент США Дональд Трамп. – ) этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать. Но мы‑то к этому готовы по любому вопросу: и по ракетной проблематике, и по киберпространству, и по борьбе с терроризмом. В любую секунду. Но надо, чтобы была готова американская сторона", – заявил президент РФ.В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года, после того как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.В феврале 2018 года Путин сообщил, что агрессия РФ в Украине не является основной причиной введения антироссийских санкций. По его словам, политика санкций в международных деловых отношениях – "это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам".По оценкам Государственного департамента Соединенных Штатов, только оборонный сектор России понес убытки в размере более $3 млрд после принятого в США в 2017 году нового закона о санкциях Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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