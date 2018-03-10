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Один военнослужащий погиб в ходе обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе
10.03.2018 18:42

Один военнослужащий погиб в ходе обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе

Один военнослужащий погиб в ходе обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе

      Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в субботу при обстреле боевиками укреплений сил АТО на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

      "В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 субботы, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

      На Луганском направлении соперник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое.

      В Донецкой области боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты близко Водяного.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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