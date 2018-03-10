Если вам стало скучно, захотелось перемен,
драйва, то не голосуйте за Путина. Тогда гарантированно через
год-два у вас лица приобретут выражение «киевлянин после
майдана»
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Недавно в выходные дни по личным
делам съездил в Москву, где не был уже более 2-х лет. Решил кратко
поделиться впечатлениями от этой поездки, сравнивая облик Москвы с
Киевом.
Первое что удивило, это свободные
места в поезде Киев-Москва. Далее, на границе с Россией на
украинской таможне в Конотопе почти все пассажиры вышли. До Москвы
доехали только несколько человек. И это все при том, что количество
поездов между Украиной и Россией уменьшилось в 2 раза, а прямое
авиасообщение вообще прекращено. Такое чувство, что уже все, кто
хотел уехать из Украины в Россию, уже уехали, а деловые
командировки практически отсутствуют. На сегодняшний день основная
масса гастарбайтеров и командировочных двинулась на запад. Безвиз
сделал свое дело.
Как киевлянину мне было приятно
видеть чистые улицы, магазины, транспорт и другие места
общественного пользования. Москва в этом смысле выглядит опрятнее.
Отсутствует раздражающая наружная реклама. В Киеве бигборды просто
уродуют город. Я как-то занялся подсчетами, сколько видно бигбордов
с любой точки проезжей части. Цифры меня впечатлили от 5 на
окраинах до 12-25 в центральной части. То есть Киева практически не
видно.
В Москве значительно больше
красивых женщин. Не знаю с чем это связано, но за последние годы
количество красавиц в Киеве катастрофически уменьшилось.
Предполагаю, что часть из них пересели на крутые авто с
затемненными стеклами, часть вышло замуж за иностранцев, часть
работает за рубежом, используя свои внешние данные.
Самое большое различие я заметил в
одежде и выражении лиц людей. Масса людей в Москве, что на улице,
что в транспорте выглядит довольно пестро. Можно увидеть спокойной
расцветки одежду у зрелых людей, а можно очень яркую и броскую у
молодежи. В Киеве преобладают серо-черные тона с вкраплениями
одежды защитного цвета. Даже женщин можно увидеть в дорогих
пуховиках под камуфляж. Такое чувство, что половина населения носит
траур.
Выражение лиц москвичей
спокойное, расслабленное. Что у пожилых людей, что у молодежи.
Много улыбающихся лиц. В Киеве основная масса лиц напряжена,
угрюма, очень редко можно увидеть улыбку или услышать смех. Как
правило, смеются школьники или студенты. Люди чуть постарше носят
печать озабоченности. Практически у всех грустные глаза и повисшие
уголки глаз и губ. Когда я обратил в московском метро внимание на
эти отличия, я засомневался, может, почудилось? И посмотрел на свое
отражение в окне вагона.
Честно говоря, я был шокирован
контрастом: такое чувство, что я увидел человека, у которого
большое горе, хотя в этот момент я ощущал себя как обычно. После
возвращения в Киев внимательно присмотрелся к киевлянам и сделал
вывод: практически все население находится в состоянии ФРУСТРАЦИИ -
это психическое состояние, которое возникает в ситуации,
которая воспринимается субъектом как угроза (потенциальная,
реальная или совершившаяся) удовлетворению той или иной
потребности. Она проявляется как разочарование, тревога,
раздражение и даже отчаяние.
Вот такие краткие зарисовки с
натуры я сделал. Теперь впечатления от общения со своими
однокашниками по институту. Конечно же, они меня расспрашивали про
жизнь на Украине. Я делился своими впечатлениями, наблюдениями,
рассуждениями. Я понял из общения то, что российские СМИ формируют
совершенно иную картинку о событиях на Украине, чем есть на самом
деле. При всем при том, что друзья люди хорошо образованные, много
ездили и много видели, занимают руководящие посты в разных сферах
человеческой деятельности. Даже они из того потока информации,
который льется на простых жителей России, не могут составить
более-менее правдоподобное чувство о жизни и событиях на Украине.
Представляю, какая сюрреалистическая картина намалевана в головах
простых обывателей.
Со своей стороны приятели
жаловались мне на экономический кризис, на свои личные и деловые
трудности, на отсутствие в стране реформ и т.д. и т.п. Нашли кому
жаловаться. Я все это слышал от жителей Украины дважды: перед
«оранжевой революцией» и перед «революцией гидности». Все хотели
как лучше, ну а дальше сами знаете…
Я высказался по этому поводу одному
из товарищей и услышал в ответ, что, по-видимому, люди устали от
этой власти, от личности Путина, неосознанно люди хотят чего-то и
кого-то другого. Люди не видят перемен, так как перемены происходят
медленно и они незаметны. Хочется встряски. Уже в Киеве я вспомнил
эти слова, и у меня возникла следующая аналогия.
Некоторое время назад я пережил
развод. Во время этого болезненного периода своей жизни прочитал
несколько книг о семейных взаимоотношениях и причинах конфликтов в
браке. Общим местом в этих книгах было описание неровного характера
женщин в течение месяца, что связано с их биологическими
особенностями. Они не могут поддерживать длительное время ровные
отношения с партнером. Периодически накапливается раздражение,
необходима разрядка. В этом заключена основная причина семейных
скандалов. Один из психологов даже делился личным опытом как самому
спровоцировать и режиссировать скандал, чтобы быть к нему готовым и
помочь жене решить этот вопрос с наименьшим ущербом для
взаимоотношений.
Вот мне и пришло в голову такое
сравнение. У России, как и Украины, душа женская. Нашим людям
невыносимо однообразие. Мы не можем, как немцы, выполнять
качественно, постоянно одну и ту же механическую работу. Требуется
что-то новенькое, необычное, пусть даже опасное. Поэтому, когда
длительное время вся хорошо, стабильно – это плохо. Нужна встряска.
У меня такое ощущение, что наши «партнеры» очень хорошо изучили эту
особенность. Поэтому им удается нас раскачать, когда причин для
недовольства вроде бы и нет.
Дорогие жители России!
Если вам стало скучно, захотелось
перемен, драйва, то голосуйте за кого угодно, только не Путина.
Тогда гарантированно через год-два у вас исчезнут красавицы,
изменится цвет одежды, в городах станет грязнее, а лица приобретут
выражение «киевлянин после майдана».