Командир Украинской добровольческой армии, экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош заявил, что у России есть большое количество дестабилизирующих факторов, которые Украина могла бы использовать.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK, информирует svodka.net.

По словам Яроша, российское общество разделено.

«У них есть куча дестабилизирующих факторов, которые Украина должна включать в действие. Это Северный Кавказ, это мусульманский фактор, это китайский фактор в Сибири, это многомиллионная украинская диаспора, с которой вообще никто не работает… Такое ощущение складывается… Россию можно подорвать изнутри», – говорит он.

По мнению бывшего лидера «Правого сектора», сделать это необходимо, поскольку пока существует Россия, будет существовать и угроза украинской государственности.

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