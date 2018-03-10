Один военнослужащий получил ранения в ходе обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в субботу при обстреле боевиками укреплений сил АТО на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 субботы, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

На Луганском направлении враг из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое.

В Донецкой области боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты близко Водяного.