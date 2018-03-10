Украинский актер Андрей Данилко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что российская певица Алла Пугачева "очень трогательная, когда без маски". Данилко: Пугачева, значит, берет сигарету, покурить. Я ей говорю: "Алла Борисовна, у нас в студии не курят" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я ее люблю. Я видел ее без маски. Она очень трогательная. Была история. Мы записывались в офисном центре. Она, значит, берет сигарету, покурить. Я ей говорю: "Алла Борисовна, у нас в студии не курят", – рассказал певец.По словам Данилко, Пугачева удивилась."Спрашивает: "А где курят?" – "На лестнице". Мы были на восьмом этаже. Вышли с ней вместе, стоим, курим на лестнице. А люди сверху спускаются, с работы. Тут я и Пугачева. Люди идут – а потом глаза такие! И спускаются дальше. Она стоит молча. Потом поправляет прическу и говорит мне: "Ну как, слава не давит?" Я тоже затянулся, говорю: "Знаете, когда я снимаю все "доспехи", не давит". – "Счастливый!" Я к ней очень хорошо отношусь. Я рад, что у нее сейчас жизнь, которую она хочет", – рассказал знаток.Данилко известен благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году получил звание народного артиста Украины. В 2016 году Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место одного из судей проекта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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