Трамп обсудит в Южной Америке вопросы торговли и безопасности на границах

Президент США Дональд Трамп в апреле отправится в Перу, где встретится с главой государства Педро Пабло Кучински и посетит Саммит Америк, сообщила в субботу официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Поездка на Саммит Америк в Лиме станет первым визитом Трампа в Латинскую Америку в качестве президента.

"Эта поездка демонстрирует храбрость президента углубить исторические связи с нашими партнерами в регионе и укрепить нашу совместную приверженность делу улучшения безопасности и процветания жителей Северной и Южной Америки", - говорится в сообщении С.Сандерс.

По ее словам, Д.Трамп особое внимание уделит вопросам торговли и безопасности на границах.

Саммит Америк был впервые организован в 1994 году. Саммит проводится раз в три-четыре года и считается одним из главных международных форумов Латинской Америки.