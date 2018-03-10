После ряда неудачных попыток, вроде моделей PinkBeetle и Dune, с помощью которых пытался реанимировать слава легендарного «жука», стало ясно, что Beetle больше не стоит выпускать, пишет со ссылкой на .

Об этом на Женевском автосалоне 2018 в интервью британскому изданию Autocar заявил Фрэнк Уэлш, Генеральный директор исследовательской группы R & D .

По словам Уэлша, на место Beetle встанут две новые модели – версия ID Buzz заполнит пустующий слот в линейке ретро-моделей , а T-Roc – в линейке кроссоверов.

По мнению руководства производителя, Beetle, похоже, закончил историю своего существования. Его часто преобразовывали – и в конце 20-го века (в 1997 году), и в начале 21-го (в 2011), когда машинке, которую некогда любили хиппи, был придан более агрессивный внешний вид. Однако, его слава, и естественно продажи падали с катастрофической скоростью.

Предполагается, что продажи T-Roc стартуют в следующем году с , а вот ID Buzz ожидают не раньше 2021-2022 годов.

T-Roc построят на той же модульной платформе MQB, что и , однако, он будет иметь кроссоверные пропорции и большой дорожный просвет. Данная конфигурация автомобиля обещает хорошие продажи и в Европе, и в , где в последнее время слава кроссоверов неоспорима.

ID Buzz создадут на новой платформе , которую сейчас проектируют для серии электромобилей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира