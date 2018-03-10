Российский телеведущий Артем Шейнин объяснил случай с десантником из Украины Валерием Ананьевым "сбитым с толку" украинским народом. Шейнин связал конфликт с ситуацией в Украине Фото: Artem Sheynin / Facebook По мнению Шейнина, ситуация в Вероне "показывает, что часть украинского народа сбита с толку нынешней ситуацией в стране".Телеведущий выразил надежду, что Ананьев вскоре опомнится, и появится шанс провести более содержательную беседу, отмечает "Эхо Москвы".Об инциденте в итальянской Вероне рассказал украинец. Он назвал Шейнина "пропагандоном" и объяснил, что пытался спровоцировать россиянина на конфликт. По словам Ананьева, он испытал эмоции, похожие на фронтовые.20 октября 2016 года Шейнин в эфире ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале" РФ заявил о том, что с ним нормально общаются окружающие, хотя он убивал людей. Он также назвал террориста Моторолу героем, потому что тот "воевал на войне, которую развязали против русских людей".12 октября 2017 года в эфире Шейнин напал на приглашенного на передачу журналиста Майкла Бома. В студии обсуждалось снятие российского флага с закрытого консульства РФ в США. Ведущий предупредил Бома: "Ты сейчас лучше не беси меня... а то я тоже какой-нибудь флаг с тебя сниму и повешу за галстук". Журналист ответил, что Шейнин смелый языком, после чего ведущий накинулся на него, схватил за шею и начал толкать с криками: "Ты чо меня провоцируешь, друг мой?! Я же тебе сказал: сидеть".В августе 2017 года Ананьев отправился в пеший поход по европейским странам, чтобы доказать преимущества безвизового режима. Он вышел из Парижа, прошел Францию и Испанию, до мыса Финистерре на побережье Атлантического океана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что шейнина шейнин эхо ситуацией Теги: общество