Руководитель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов побывал с рабочим визитом в Берлине

Руководитель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов побывал с рабочим визитом в Берлине, где провел встречи с руководством Deutsche Bahn и представителями компании Siemens AG, - сообщает ЦТС.

между прочего обсуждался вопрос совместного с Siemens AG производства тягового подвижного состава.

"Стороны обсудили потребности" Укрзализныци "в локомотивах и пассажирских поездах, возможности сотрудничества по их изготовлению, эксплуатации и обслуживания. Руководитель" Укрзализныци "также рассказал о потребностях и планах развития инфраструктуры компании, в частности, современных систем автоматики, электрификации и сортировочных станций", - сообщили в УЗ.

Ранее Кравцов заявлял, что ПАО УЗ ведет переговоры с Siemens о возможной закупке электровозов.

ПАО "Укрзализныця" не удалось в 2017 году провести ремонт 3 электровозов переменного тока ГСЗ, изготовленных днепровским НПК "Электровозостроение" в партнерстве с компанией Siemens.

Напомним, между УЗ и General Electric был подписан рамочный договор до 2034 года в размере 1000000000 долларов на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов.

В системе ProZorro опубликовали информацию о контракте по покупке локомотивов General Electric для ПАО "Укрзализныця".