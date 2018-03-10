Вы сделали это, поставили амбициозную цель и достигли ее. Но первое волнение прошло, и появилось неприятное ощущение, что могло быть лучше или можно было сделать больше. Вы говорите себе, что все прекрасно, что должны бы радоваться, но чувствуете себя отвратительно. Как разорвать порочный круг вечной неудовлетворенности?

1. Остановитесь , информирует svodka.net.

Забросьте дела, возьмите тайм-аут. Побудьте с собой столько, сколько нужно: мгновение, час или день. Не делайте ничего. Это первый шаг к выходу из пучины постоянной неудовлетворенности. Таймауты лучше проводить на природе, без смартфона.

2. Дышите

Как вы дышите? Вы можете сделать несколько глубоких вдохов животом? Сравните дыхание в спокойном и «занятом» состоянии. Глубокое дыхание — эффективное и быстрое средство перезагрузки: медленно вдохните через нос, представляя, что живот — легкий шар, который наполняете воздухом.

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3. Прислушайтесь к себе

Поймайте момент, когда возникает чувство неудовлетворенности. Вы заставляете его замолчать, отвлекаясь на работу, еду или еще что-то? Мы не привыкли слушать. Чтобы услышать, нужна тишина, а у нас множество мыслей в голове. Дыхательное упражнение, описанное выше, обострит интуицию и поможет понять, чего вы хотите на самом деле. Его нужно выполнять 3-5 минут.

4. Помечтайте

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Позвольте себе снова стать ребенком. Нарисуйте на листе 12 квадратов по количеству месяцев в году. Напишите цветными фломастерами то, что мечтаете сделать в каждом месяце.

5. Сфокусируйтесь

Избегайте многозадачности — вам кажется, что вы эффективны, но она отупляет. Определите приоритеты: что важно в настоящий момент? Уделить время ребенку или заняться проектом? Если будете фокусироваться на одной задаче, вы будете больше успевать и испытывать меньше стресса.

6. Действуйте

Перефразируя классика, можно сказать, что знание — это потенциальная сила. Знание без действия бесполезны. Подумайте, что вы можете сделать сейчас, чтобы немного приблизиться к цели. Маленькие шаги ведут к большим результатам.

7. Общайтесь

Когда разберетесь с мечтами и желаниями, ищите людей, которые преуспели в сферах, в которых мечтаете добиться успеха. Читайте о них и то, что они пишут, поймите, что они делают иначе. Попробуйте познакомиться с ними вживую или онлайн.

8. Делитесь

Рассказывайте о том, что создаете, с кем общаетесь, реалистично. Выберите платформу, на которой будете делиться впечатлениями, знаниями, опытом. Мне нравится Instagram, но я также принимаю участие в подкастах, веду вебинары, выступаю со сцены и встречаюсь с друзьями.

9. Празднуйте

Когда вы в последний раз что-то отмечали? Если не радуют успехи, наверное, это было давно. Один из моих любимых способов отпраздновать — включить музыку и плясать. Еще мне нравятся романтические ужины с мужем, девичьи посиделки с дочкой и воскресные вылазки с друзьями. Подарите себе ароматную ванну, прогулку в парке или поездку на выходные. Вы заслужили!

10. Начните заново

Снова используйте эти стратегии, чтобы помнить, что для вас важно, и достигать того, чего действительно хотите. Перестаньте стремиться к успеху ради успеха, прислушайтесь к себе. Ответы на вопросы «Кто я?» и «Чего хочу?» находятся внутри нас, остается их услышать.

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