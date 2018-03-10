В Нацполиции говорят, что викопоставлений милиционер из Сум пытался успокоить хулиганов в поезде

Полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Во время выяснения отношений в вагоне он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Конфликт произошел в вагоне перед самым прибытием поезда на железнодорожный вокзал Одессы. Оставить вагон на вокзале пьяный полицейский начальник оказался не в состоянии и вместе с ним поехал на "отстой", - сообщает издание Odessa-online со ссылкой на собственные источники.

Вместе с тем, советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что информация о том, что руководитель управления защиты экономики Национальной полиции в Сумской области устроил стрельбу в поезде Киев-Одесса, не подтвердилась, передает Общественное Радио.

По его словам, информация об инциденте поступила в полицию несколько дней назад.

"Проверка проводил Департамент внутренней безопасности. Проверка показала, что информация не подтвердилась", - сказал Форостяк. Он добавил, что чиновник действительно находился в поезде, но не стрелял.

"Там действительно была битва с участием других лиц. Я не знаю точно, что там случилось, но он не участвовал в потасовке. Наоборот, он пытался успокоить хулиганов, получил травматического пистолета, чтобы побудить их успокоиться. Но стрельбы не было", - сказал он.

Форостяк также уточнил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, был ли чиновник в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в ночь на 10 марта в Киеве и Ровно 5 полицейских получили травмы во время несения службы.