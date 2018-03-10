Эксперты рассказали почему боевики снизили боевую активность на Донбассе.

Объяснения ситуации дали участники движения "Информационный сопротивление", передает со ссылкой на .

Эксперты сказали, что снижение количества обстрелов позиций украинских военных напрямую связано с российскими президентскими выборами.

"Это связано как с достигнутыми договоренностями во время переговоров Трехсторонней контактной группы, так и с директивой Генштаба ВС , поступившей на имя командующих 1 и 2" АК "оперативной группировки российских оккупационных войск, которая предписывает на период подготовки и проведения выборов президента ограничить нанесения огневых ударов по позициям украинских войск и населенных пунктах на подконтрольной Украины территории ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, российская директива обязывает боевиков перейти на усиленный режим несения службы до 19 марта.

Выборы президента России, назвали "Выборами Путина" состоятся 18 марта. планирует провести голосование и на оккупированном крымском полуострове, президент Украины призвал бойкотировать российские выборы на полуострове.

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