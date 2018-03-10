Украинский плут Андрей Данилко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что актриса Инна Белоконь, известная ролью мамы Верки Сердючки, для него – лучшая подруга и близкий человек. Данилко о Белоконь: Я очень люблю, когда она ко мне приезжает Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Украинский музыкант Андрей Данилко в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина" рассказал, что своей лучшей подругой считает актрису Инну Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки."Подруга – Инка. Это близкий человек. Понимаешь, так совпало… Ой, сейчас такое расскажу! Когда-то мы отмечали мой день рождения. И уехали вместе в Эдинбург. И так дали хорошенько! Я ей говорю: "А чего ты не вышла за меня замуж?" А она: "А ти предлагав?" Родственность такая. Я очень люблю, когда она ко мне приезжает. В чем заключается женщина, хозяйка? У меня может быть бардак дома. За три секунды – чисто все. Помыла, вытерла. Я не понимаю, как она это делает. Ничего в холодильнике нет, но сразу почему-то появляется все на столе, красиво. Как хозяйка она для меня идеальна просто. Плюс человеческие качества", – сказал виртуоз.Данилко известен благодаря сценическому образу Верки Сердючки, а Белоконь играет роль мамы Сердючки Инны Адольфовны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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