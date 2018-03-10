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Волкер: Если РФ хочет повлиять на Украину и приблизить ее к себе, начать следует с вывода войск с Донбасса
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10.03.2018 20:08
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Молодое поколение украинцев "потеряно" для России, поскольку они
воспринимают эту страну как агрессора и оккупанта, отметил
спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт
Волкер. Волкер считает, что Россия хотела бы видеть в Украине
пророссийски настроенное правительство, но получила противоположное
Фото: turchynov.com Дипломат считает, что Россия хотела бы видеть в
Украине пророссийски настроенное правительство, но получила
противоположное – более объединенную, ориентированную на Запад
Украину.Волкер подчеркнул, что молодое поколение украинцев
"потеряно для России", поскольку они воспринимают эту страну как
агрессора и оккупанта."Поэтому, если Россия хочет достичь своих
целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то
начинать ей следует с вывода своих войск из Восточной
Украины", – сказал Волкер.Россия аннексировала Крым
после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма
начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он
продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между
Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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