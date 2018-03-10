Молодое поколение украинцев "потеряно" для России, поскольку они воспринимают эту страну как агрессора и оккупанта, отметил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер считает, что Россия хотела бы видеть в Украине пророссийски настроенное правительство, но получила противоположное Фото: turchynov.com Дипломат считает, что Россия хотела бы видеть в Украине пророссийски настроенное правительство, но получила противоположное – более объединенную, ориентированную на Запад Украину.Волкер подчеркнул, что молодое поколение украинцев "потеряно для России", поскольку они воспринимают эту страну как агрессора и оккупанта."Поэтому, если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск из Восточной Украины", – сказал Волкер.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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