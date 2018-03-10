Женщина призналась в содеянном

Как рассказали в полиции, об инциденте правоохранителям стало известно из видео, опубликованного в интернете. На нем зафиксировано летнюю женщину-репетитора, который во время занятий бьет и обзывает учеников.

"Ведомости по данному факту были внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины. В ходе проверки информации выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района. Работники полиции установили личность правонарушителя. Женщина призналась в содеянном", - сообщили правоохранители.

Досудебное следствие продолжается. Согласно закону, такие действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов или исправительными работами на срок до одного года.

"Нельзя оставлять такие вещи безнаказанно. Этот человек должен быть наказан, и наказан очень строго", - цитирует отца избитого мальчика Геннадия Пастухова ТСН.

"Родители никто не верил, пока не прошло это видео. Я увидела - мне плохо стало. Я сразу вспомнила, как я своему ребенку не верила, когда она приходила в слезах - я ее все равно отправляла на эти занятия", - рассказала мать Елена Тютюнник.

По информации ТСН, дети признают, что учительница била их, но оправдывают - не сильно, без синяков. Сама же репетитор объясняет, что так воспитывала честность и наказывала за ложь. Своей работой учитель гордится, а детей, которые выложили видео в сеть, называет предателями. Женщина объясняет, что пинками справлялась ученикам, которых школьные педагоги признали безнадежными.

"Мне 72 года, я хочу потом перед Богом сказать: я сделала то, чего не сделал никто, я опрокинули палку, как говорится. Скоро меня там будут судить", - сказала учительница, показывая на небо.

Напомним, в американском штате Калифорния полиция задержала семейную пару, которая удерживала своих детей на цепи в темной комнате.