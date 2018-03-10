В Латвии скончалась генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цыруль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны в Twitter.

Известно, что тело 53-летней чиновницы было обнаружено в ее доме без видимых признаков насильственной смерти. Как сообщается, причина смерти остается неизвестной.

Согласно словам представителя полиции, в настоящее время назначено судебно-медицинскую экспертизу.

Вскоре свои соболезнования в связи со смертью председателя СГД выразил премьер-министр страны Марис Кучинскис. В частности, глава правительства уже обсудил этот случай с министром финансов Данной Рейзниеце-Озол.

На встрече достигнута договоренность о назначении исполняющего обязанности председателя службы. В свою очередь представитель министра финансов Арно Пяткин заявил, что исполняющий обязанности председателя СГД может быть назначен 12 марта 2018 года, когда намечена встреча министра финансов с руководством СГД.

Как сообщал svodka.net ранее, смерть капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори произошла вследствие брадиаритмии.

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