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Украинские биатлонисты взяли серебро на этапе Кубка мира
10.03.2018 20:12

Украинские биатлонисты взяли серебро на этапе Кубка мира

Украинские биатлонисты взяли серебро на этапе Кубка мира

      Украинская биатлонная команда, безуспешно выступившая на олимпиаде в Южной Корее, реабилитировала себе на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, заняв второе место в смешанной эстафете.

      Анастасия Меркушина, Вита Семиренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный всю гонку провели в группе лидеров и лишь на самом финише уступили итальянцам, но смогли обойти ставших третьими норвежцев и финишировавших за ними россиян.

      В одиночной смешенной эстафете прошедшей ранее в этот же день, Ирина Варвинец и Артем Тищенко также показали хороший результат став четвертыми, проиграв борьбу за медали

      Такие хорошие результаты в смешанных эстафетах позволили украинским мужчинам подняться в командном зачете с 11 места на 8, а женщинам укрепить свою третью позицию.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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