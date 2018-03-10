Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что целью турецкой операций в Сирии является не захват территорий, а ликвидация терроризма. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эрдоган: Турция будет бороться с террористами везде Фото: ЕРА "Мы ведем соответствующие обсуждения. Цель Турции – не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция будет бороться с террористами везде, где они орудуют", – сказал он.По словам Эрдогана, Анкаре "хорошо известны" цели в Сирии террористов и тех, кто их поддерживает."Поэтому Турция ведет с ними решительную борьбу", – заявил президент.По информации Эрдогана, в ходе операции в Африне нейтрализовано 3213 террористов.Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне 20 января. 23 января министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от международных усилий, направленных на уничтожение террористической группировки "Исламское государство".Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение только ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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