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Турция может начать в Сирии новые военные операции – Эрдоган
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10.03.2018 20:16
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Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что целью турецкой
операций в Сирии является не захват территорий, а ликвидация
терроризма. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган: Турция будет бороться с террористами везде Фото: ЕРА "Мы
ведем соответствующие обсуждения. Цель Турции – не захват
чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция
будет бороться с террористами везде, где они орудуют", –
сказал он.По словам Эрдогана, Анкаре "хорошо известны" цели в Сирии
террористов и тех, кто их поддерживает."Поэтому Турция ведет с ними
решительную борьбу", – заявил президент.По информации
Эрдогана, в ходе операции в Африне нейтрализовано 3213
террористов.Турция начала военную операцию "Оливковая
ветвь" в сирийском Африне 20 января. 23 января министр
обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции
против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от
международных усилий, направленных на уничтожение террористической
группировки "Исламское государство".Курды, численность которых
на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на
территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение
только ХХ века они пытались обрести национальную
независимость. Турецкие власти считают создание курдского
государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в
Турции внесена в список террористических организаций.
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